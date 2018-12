Der SC Potsdam hat das Finale des deutschen Volleyball-Pokals verpasst.



Die Brandenburgerinnen verloren am Mittwochabend vor knapp 1.000 Zuschauern in der heimischen MBS-Arena das Halbfinalspiel gegen den deutschen Meister und Bundesliga-Tabellenführer SSC Schwerin nach starker Leistung knapp mit 2:3 (18:25, 25:19, 25:14, 19:25, 12:15).



Im ersten Satz waren die Gäste das klar bessere Team, doch danach wurde der SCP mutiger und überzeugte mit variablen Angriffen und guter Blockarbeit. Erst im Tiebreak musste sich Potsdam dem Favoriten geschlagen geben, der im Pokal-Endspiel am 24. Februar in Mannheim auf Stuttgart trifft.