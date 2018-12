Bild: dpa/Kahnert, dpa/Engelbrecht, dpa/Basting, dpa/Engler

40. Sportlerwahl - Das sind Berlins Sportler des Jahres 2018

08.12.18 | 20:36 Uhr

Olympische Winterspiele in Pyeongchang, zahlreiche Welt- und Europameisterschaften - und oft waren Berliner vorne mit dabei. Viele Anwärter also auf die Bären bei der Sportlergala. Bei den Siegern gab es eine Premiere. Im Mittelpunkt: drei Eisbären.

Die gesamte Vielfalt von Berlins Sportwelt trifft sich wieder: Es ist eine schöne Tradition, die gepflegt wird. Am Samstagabend war es bereits zum 40. Mal soweit. Der Höhepunkt? Die Kür der Champions des Jahres in vier Kategorien. Diese Sportler und Teams können im Hotel Estrel jubeln:

Berlins Sportler des Jahres: Jonas Müller, Frank Hördler und Marcel Noebels

Es war ein dramatisches Spiel. Bis 55 Sekunden vor Schluss führte Deutschland im Finale der Olympischen Spiele gegen die russische Mannschaft - den haushohen Favoriten - mit 3:2. Am Ende verloren sie doch noch nach Verlängerung mit 3:4. Aber: Auch die Silber-Medaille war eine Sensation - nein, mehr als das: Sie war der größte Erfolg in der Geschichte des deutschen Eishockeys. Jonas Müller, der im Endspiel in Südkorea das zwischenzeitliche 3:2 für Deutschland erzielte, wurde nun auf Platz eins in der Kategorie "Sportler des Jahres" gewählt. Mit ihm werden mit Frank Hördler und Marcel Noebels auch die beiden anderen Olympia-Helden der Eisbären ausgezeichnet. Drei Preisträger? Eine Premiere in 40 Jahren der Ehrung. 2. Marcus Groß (Kanu) 3. Ali Lacin (Para-Leichtathletik)

Berlins Sportlerin des Jahres: Lisa Unruh

Lisa Unruh - zum Zweiten. Nach 2016 ist die Bogenschützin erneut Berlins "Sportlerin des Jahres". Vor zwei Jahren hatte die 30-Jährige gerade Silber bei den Olympischen Spielen in Rio de Janeiro gewonnen. Und auch dieses Jahr war für Unruh ein äußerst erfolgreiches. Gleich drei Mal holte sie Gold. Bei der Feldbogen-Weltmeisterschaft in Cortina d'Ampezzo im September triumphierte sie in der nicht-olympischen Disziplin im Einzel mit dem Recurve-Bogen sowie mit der Mannschaft. "Ich bin richtig glücklich und stolz mich zweifache Weltmeisterin nennen zu dürfen", jubelte sie nach ihrem Doppel-Erfolg. Die goldene Medaillensammlung 2018 komplettiert der Sieg mit dem Team bei der Hallen-WM. 2. Elena Krawzow (Para-Schwimmen) 3. Lisa-Marie Kwayie (Leichtathletik)

Berlins Mannschaft des Jahres: Alba Berlin

Sucht man ein Wort für die vergangene Alba-Saison, so liegt "spektakulär" nicht fern. Zwar blieb den Albatrossen die Krönung verwehrt - aber das, was die Basketballer aus der Arena am Ostbahnhof zeigten, machte Spaß. Trainer Aito Garcia Reneses formte aus dem jungen Team eine echte Einheit, die mit ihrer Spielweise die ganze Liga begeisterte. Den Spielverderber im Kampf um Titel gab gleich zwei Mal Bayern München. Und zwei Mal war es äußerst knapp. Im Pokalfinale führte Alba vor Beginn des letzten Viertels bereits mit zehn Punkten, hatte den Sieg unmittelbar vor Augen - und verlor am Ende doch. In der Liga ging es in einer packenden Finalserie bis in Spiel fünf. Da unterlagen die Albatrosse mit 106:85. Den Titel "Mannschaft des Jahres" sicherte sich Alba nun bereits zum achten Mal in der Geschichte der Ehrung.

2. Eisbären Berlin (Eishockey) 3. Füchse Berlin (Handball)

Berlins Trainer des Jahres: Stelian Moculescu

Er war nach vierzig Jahren Trainertätigkeit bereits im Ruhestand. Eigentlich. Doch dann kehrte Stelian Moculescu für drei Monate in die Volleyball-Bundesliga zurück. Und wie. Im Februar 2018 kam der 68-Jährige zu den BR Volleys - und der Erfolg war wieder da. In knapp 90 Tagen formte er aus einer Mannschaft, die eine enttäuschende Saison spielte, den Titelträger. Das Finale gewannen die Berliner ausgerechnet gegen das Team aus Friedrichshafen - den Dauerkonkurrenten, bei dem der gebürtige Rumäne vor seinem Ruhestand fast zwei Jahrzehnte den Takt angab. Als Trainer des Teams aus Baden-Württemberg war Moculescu stets der große Rivale der Berliner gewesen - gerade auch von Volleys-Manager Kaweh Niroomand. Nun lagen sie sich in den Armen. Und Berlin feierte den erfolgreichsten Trainer des deutschen Volleyballs.

2. Pal Dardai (Hertha BSC) 3. Alejandro Garcia Reneses (Alba Berlin)

Der Publikumspreis der Hauptstadt-Medien wird bereits seit 1979 verliehen. Die Preisverleihung fand am Samstagabend mit 2.000 Gästen im Hotel Estrel in Berlin-Neukölln statt.

Sportmomente in Bildern

Bild: rbb Die Eisbären-Spieler Marcel Noebels, Jonas Müller und Frank Hördler (v.l.n.r.) machten sich Anfang des Jahres auf den Weg nach Pyeongchang. Als Außenseiter in das Turnier gestartet...

Bild: imago/Chai v.d. Laage ...spielte die deutsche Nationalmannschaft ein unglaubliches Turnier und schaffte ein historisches Ergebnis. Das Team kämpfte sich bis ins Finale. Dort erzielte Eisbären-Verteidiger Jonas Müller gegen Favorit Russland sogar ein Tor zur zwischenzeitlichen 3:2-Führung. Den Russen gelang zwar noch der Ausgleich und am Ende der Sieg, aber das deutsche Team hat mit dem Gewinn der Silbermedaille dennoch Geschichte geschrieben.

Bild: imago/Camera 4 Lisa Unruh ist - anders als es ihr Name vermuten lassen würde - die Ruhe selbst. Ein wichtige Eigenschaft in ihrem Sport. Denn die Bogenschützin braucht ein ruhiges Händchen und viel Konzentration, um den Pfeil im Zentrum der Zielscheibe unterzubringen.

Bild: imago/Camera 4 Dass die 30-Jährige dabei zu den besten der Welt gehört, hat sie auch in diesem Jahr wieder bewiesen. Bei den WEltmeisterschaften sicherte sie sich gleich zwei Mal Gold: im Einzel und im Teamwettbewerb.

Bild: imago/Sven Simon Hinter Alba Berlin liegt eine aufregende Saison. Das Hauptstadt-Team fand unter dem neuen spanischen Trainer Aito Garcia Reneses zu einem Spielstil, mit dem sie Basketball-Fans mitrissen - und auch erfolgreich waren.

Bild: imago/Camera 4 Bis ins Finale kämpften sich die Albatrosse und konnten sich auf die tatkräftige Unterstützung ihrer Fans verlassen. Am Ende wurden die Berliner Vize-Meister.

Bild: imago/Eibner Dass die BR Volleys auch 2018 wieder die Meisterschale in die Höhe stemmen würden, daran hätten sie zu Saisonbeginn wohl selbst nicht geglaubt. Nach einem verkorksten Saisonstart entschied sich der Verein für einen besonderen Trainerwechsel.

Bild: imago/Eibner Erfolgscoach Stelian Moculescu, der zuvor jahrzehntelang ausgerechnet mit dem Berliner Erzrivalen Friedrichshafen erfolgreich war, sollte das Ziel Meisterschaft mit den Volleys doch noch erfüllen. In der Finalserie kam es, wie es kommen musste, und Moculescu stand seinem Ex-Verein gegenüber. In einer spannenden Serie setzten sich am Ende knapp die BR Volleys durch - und Stelian Moculescu hatte an diesem Titel einen großen Anteil. Play Pause Fullscreen















