Bild: dpa/Weiland, dpa/Naupold, dpa/Simon

27. Sportlergala - Das sind Brandenburgs Sportler des Jahres

08.12.18 | 21:45 Uhr

Brandenburgs Sportjournalisten haben gewählt: Zum 27. Mal wurden die erfolgreichsten Athleten als Sportler des Jahres ausgezeichnet. Unter den Gewinnern sind bekannte Gesichter - und eine junge Olympiasiegerin.

Bei der traditionellen Wahl zu Brandenburgs Sportlern des Jahres am Samstagabend in Potsdam spielten der Kanu-, Bob- oder Bahnradsport eine mindestens so große Rolle wie der Fußball.



Und sie machten das Rennen:



Brandenburgs Sportler des Jahres: Sebastian Brendel

Kanute Sebastian Brendel ist ein echter Trophäen-Sammler. Allein 26 Goldmedaillen hat er bei Welt- und Europameisterschaften und Olympischen Spielen bereits gewonnen. Bei allen drei Starts stand er in diesem Jahr bei den Weltmeisterschaften im portugiesischen Montemor-o-Velho auf dem Treppchen. Da verwundert es wenig, dass der 30-Jährige bereits zum fünften Mal in Folge zu Brandenburgs Sportler gewählt wurde. 2. Roger Kluge (Bahnradsport) 3. Kevin Kuske (Bob)



Bobfahrerin Lisa-Marie Buckwitz Bild: imago/VI Images

Brandenburgs Sportlerin des Jahres: Lisa-Marie Buckwitz

Sieben Hundertstelsekunden. So groß – oder besser so hauchdünn – war der Vorsprung von Anschieberin Lisa-Marie Buckwitz und ihrer Pilotin Mariama Jamanka nach vier Läufen bei den Olympischen Winterspielen im Bobwettbewerb. Sieben Hundertstelsekunden, die das Leben von Buckwitz für immer veränderten. Die 24-Jährige aus Schöneiche bei Berlin wurde Olympiasiegerin – und ist jetzt auch Brandenburgs Sportlerin des Jahres.

2. Franziska John (Kanu) 3. Trixi Worrack (Radsport)

Brandenburgs Mannschaft des Jahres: FC Energie Cottbus

"Nie mehr vierte Liga" sangen rund 20.000 Energie-Fans am 27. Mai und feierten die Rückkehr ihrer Mannschaft in den Profifußball. Nach zuvor zwei Spielzeiten in der Regionalliga Nordost hatte der ehemalige Bundesligist den Aufstieg in die 3. Liga geschafft. Die Mannschaft von Trainer Claus-Dieter Wollitz siegte außerdem im Brandenburger Landespokal. Ein erfolgreiches Jahr für die Lausitzer – welches mit der Auszeichnung zum Team des Jahres belohnt wird.

2. OSC Potsdam (Wasserball) 3. Potsdam Royals (American Football)

Die diesjährigen Ehrungen fanden in der Metropolis-Halle in Potsdam vor 750 Gästen statt. In Brandenburg sind Spitzensport, aber auch der Breiten-und Massensport ein wichtiger Teil der Alltagskultur. Der Landessportbund verzeichnet mittlerweile knapp 350.000 Mitglieder, die organisiert Sport treiben. Seit 1992 wählt Brandenburg seine Sportler des Jahres.

Brandenburger Sportmomente in Bildern

Bild: imago/Sven Simon Es war der Moment, als im Zielbereich die Eins aufleuchtete: Bob-Anschieberin Lisa-Marie Buckwitz konnte ihre Emotionen nicht mehr zurückhalten, als ihr mit Pilotin Mariama Jamanka der ganz große Triumph gelang.

Bild: imago/GEPA pictures Bei den Olympischen Winterspielen in Pyeongchang siegten die beiden völlig überraschend - und schauten sich auch bei der Medaillenübergabe ungläubig aber überglücklich an.

Bild: imago/Action Plus Sebastian Brendel dominiert seine Sportart seit Jahren. Der Canadier-Fahrer hat schon unzählige Welt- und Europameistertitel und ist mehrfacher Olympiasieger.

Bild: imago/Action Plus Auch in diesem Jahr durfte er wieder Jubeln. Bei den Weltmeisterschaften im portugiesischen Montemor-o-Velho gewann er zwei Goldmedaillen und eine Silbermedaille.

Bild: imago/Steffen Beyer Bei den Spielern von Energie Cottbus gab es in diesem Sommer nach Abpfiiff des Relegations-Rückspiels gegen Weiche Flensburg kein Halten mehr. Nach einer überragenden Saison in der Regionalliga Nordost belohnten sich die Lausitzer mit dem Aufstieg in die 3. Liga.

Bild: imago/Contrast Das Motto von Mannschaft und Fans war klar: "Nie mehr vierte Liga". Ihre Rückkehr in den Profifußball feierten die Lausitzer deshalb ausgelassen und gemeinsam mit ihren Fans. Play Pause Fullscreen











Sendung: rbb24, 08.12.2018, 21:45 Uhr