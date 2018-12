Bei den Olympischen Spielen in Pyeonchang waren die Eishockey-Männer völlig überraschend bis ins Finale gestürmt. Es war der größte Erfolg in der deutschen Geschichte dieser Sportart - und rückte sie ins Rampenlicht: Mehr als drei Millionen Sportfans saßen sonntags früh um fünf Uhr in Deutschland vor dem Fernseher und fieberten mit, als das Team im fernen Südkorea sensationell nach Gold griff. Nur 55,5 Sekunden fehlten an jenem 25. Februar zum Wunder von Pyeongchang. Bis kurz vor Schluss führten die deutschen Eishockey-Helden im Olympia-Finale mit 3:2, dann rissen ihnen die Russen doch noch das Gold vom Silbertablett.

"Sportlerin des Jahres" wurde Tennisspielerin Angelique Kerber. Die 30-Jährige, die bereits 2016 diese Auszeichnung erhalten hatte, setzte sich mit 1732 Punkten mit nur 28 Punkten Vorsprung gegen Kristina Vogel durch - und richtete danach emotionale Worte an die Bahnrad-Olympiasiegerin, die nach einem schweren Trainingsunfall auf der Betonbahn in Cottbus Ende Juli querschnittgelähmt ist: "Du bist ein Vorbild für alle hier im Saal, eine Inspiration für uns alle, und ich wünsche Dir alles, alles Gute."

Bei den Männern gewann Triathlet Patrick Lange (1529) vor gewann vor Doppel-Olympiasieger Eric Frenzel (Nordische Kombination/1139) und Zehnkampf-Europameister Arthur Abele (1021). Der 32-Jährige "Eisenmann" hatte im Oktober auf Hawaii mit einem Fabelweltrekord von unter acht Stunden gewonnen. Als "Newcomer des Jahres" wurde Vinzenz Geiger (Oberstdorf) ausgezeichnet, der mit den Kombinierern in Pyoengchang Olympia-Gold im Teamwettbewerb gewonnen hatte. Der Titel als "Trainer des Jahres" ging an Bahnrad-Bundestrainer Detlef Uibel.