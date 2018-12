Im Viertelfinale der Tischtennis-Champions-League treffen die Frauen vom TTC Eastside Berlin auf den tschechischen Meister SKST Mart Hodonin. Das ergab die Auslosung am Dienstag in Wien. Das Hinspiel bestreitet der deutsche Pokalsieger Ende Januar (25. bis 27.) in Tschechien, das Rückspiel findet Anfang Februar (8. bis 10.) in Berlin statt. "Das ist der stärkste Gegner, den wir kriegen konnten", sagte TTC-Manager Andreas Hain nach der Auslosung.



In der Bundesliga überwintern die Berlinerinnen auf Platz eins. Das letzte Spiel des Jahres gewann Eastside am Sonntag gegen Meister Kolbermoor mit 6:1.