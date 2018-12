Die Siegesserie von Turbine Potsdam geht weiter - und wie: Mit 8:1 hat das Team von Matthias Rudolph am Sonntagnachmittag in der Frauenfußball-Bundesliga beim MSV Duisburg gewonnen. Mit dem fünften Sieg infolge festigten die Brandenburgerinnen den dritten Tabellenplatz.

Turbine Potsdam kann nun selbstbewusst in das Spitzenspiel gehen: Am Mittwoch (19 Uhr) steht im heimischen Karl-Liebknecht-Stadion der Knaller gegen den Meister VfL Wolfsburg an. Das Team aus Niedersachsen hat bislang alle neun Liga-Spiele gewonnen und führt mit 27 Punkten und 45:1-Toren die Tabelle an.