Der 1. FC Union hat den auslaufenden Vertrag mit Linksverteidiger Christopher Lenz um zwei Jahre bis 2021 verlängert. Das teilte der Berliner Fußball-Zweitligist am Montag mit. Der 24-Jährige war zu Saisonbeginn ins Team der Unioner zurückgekehrt, nachdem er in der letzten Saison auf Leihbasis für Ligakonkurrent Holstein Kiel gespielt hatte. In der aktuellen Saison kam Lenz in Liga und Pokal zu bislang insgesamt sechs Einsätzen.

"Christopher Lenz ist ein Spieler, auf den wir in Zukunft mehr und mehr bauen wollen und der schon in dieser Saison gezeigt hat, welches Potential in ihm steckt", sagte Profisport-Geschäftsführer Oliver Ruhnert nach Bekanntgabe der Verlängerung.



Lenz wuchs in Berlin auf, spielte als Junior zunächst für den FC Stern Marienfelde und wechselte dann sehr schnell zum Nachwuchs der Hertha mit einer kurzen Unterbrechung von zwei Jahren, in denen er für TeBe auflief. Im Alter von 18 Jahren wechselte Lenz zu Borussia Mönchengladbach, spielte dort im Team der U23 und kam nach vier Jahren zurück nach Berlin und erhielt bei Union 2016 einen Vertrag, der nun verlängert wurde.