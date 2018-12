Der SV Babelsberg 03 hält an seinem Vorwurf der versuchten Spielmanipulation gegen den Sportdirektor von Germania Halberstadt, Andreas Petersen, fest. Der Verein habe "nicht den geringsten Anlass, an den Darstellungen der betroffenen Spieler zu zweifeln", heißt es in einer Pressemitteilung, die der Fußball-Regionalligist am Montag veröffentlichte.