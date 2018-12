Klarer Sieger im Berlin-Brandenburg-Derby: Die BR Volleys haben in der Volleyball-Bundesliga 3:0 (25:19, 25:18, 25:16) bei den Netzhoppers KW-Bestensee gewonnen. Drei Tage nach dem enttäuschenden Pokal-Aus in Lüneburg war nach nur 73 Minuten der Erfolg für die Berliner perfekt. Sie stehen nun auf Platz vier der Tabelle - die Netzhoppers sind Achter.

Die BR Volleys waren vor 489 Zuschauern in der Arena von Bestensee von Beginn an das dominante Team - ohne jedoch vollends zu überzeugen. Besonders auffällig war die hohe Zahl der Aufschlagfehler, die sich die Berliner leisteten. 17 waren es insgesamt in den drei Sätzen für das Team von Cedric Enard.

Für die BR Volleys geht es nun bereits am Mittwoch (18 Uhr) weiter. Dann treten sie in der Champions League bei Trefl Gdansk an. Kurz vor Weihnachten ist dann die SVG Lüneburg in der Max-Schmeling-Halle zu Gast (23.12, 16 Uhr) - es ist die Chance auf die schnelle Revanche für die Pokal-Pleite im Halbfinale. Die Netzhoppers KW-Bestensee treten am Tag zuvor (22.12, 19 Uhr) bei den WWK Volleys Herrsching an.