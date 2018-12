Die BR Volleys haben sich am Sonntagabend für die Pokalniederlage gegen Lüneburg revanchiert. In der Max-Schmeling-Halle drehten die Berliner einen 0:2-Satzrückstand und entschieden das Spiel am Ende mit 3:2 für sich. Durch den Verlust der beiden Sätze bleiben den BR Volleys damit zumindest zwei der drei Punkte.

Vor 5.892 Zuschauern in der Max-Schmeling-Halle waren Kyle Russell mit 25 und Moritz Reichert mit 17 Punkten die erfolgreichsten Angreifer beim Sieger. Im Pokal-Halbfinale waren die Berliner unlängst mit 2:3 an den Lüneburgern gescheitert, allerdings auswärts in Hamburg.