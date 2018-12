Genauere Angaben machte der SC Potsdam nicht. Carli fehlt bereits seit zwei Wochen. In Erfurt hatte ihn Co-Trainer Lukasz Marciniak bereits vertreten, aus gesundheitlichen Gründen, hieß es vom Verein. Auch in Aachen saß Marciniak auf der Bank. Er bleibt auch unter dem neuen Coach Assistent.

Ziel sei es nun, die "bisherige erfolgreiche Arbeit in der laufenden Saison des Teams weiterzuführen", wird Sportdirektor Toni Rieger in der Vereinsmitteilung zitiert. Der Vertrag geht zunächst bis zum Ende der Spielzeit. Potsdam steht nach sechs Spielen auf Platz vier der Tabelle. Am Mittwoch (18:30 Uhr) steht das wichtige Pokal-Halbfinale gegen Schwerin an - danach folgen weitere Top-Duelle in der Liga. "Daher musste kurzfristig eine Lösung mit dieser Trainerentscheidung gefunden werden", so Rieger.

Hernandez trainierte von 2013 bis 2017 Potsdams Liga-Konkurrenten MTV Stuttgart - kennt sich also im deutschen Frauen-Volleyball bestens aus. Danach war er in Rumänien und zuletzt in Polen tätig. Zudem ist er seit diesem Jahr griechischer Nationaltrainer. Dieses Amt wird er parallel zu seiner Beschäftigung in Potsdam weiter ausüben.