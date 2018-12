1:3-Niederlage in der Volleyball-Bundesliga

Trotz eines guten Starts haben die Netzhoppers aus Königs Wusterhausen am Samstagabend die Sensation gegen den VfB Friedrichshafen in der Volleyball-Bundesliga verpasst. Die Brandenburger unterlagen dem Vize-Meister zu Hause mit 1:3 (25:21, 19:25, 21:25, 20:25).

Zunächst lag eine Sensation in der Luft, nachdem das Team von Trainer Mirko Culic den ersten Satz mit 25:21 für sich entschied. Doch in den folgenden beiden Durchgängen mussten sich die Hausherren jeweils geschlagen geben. Nach knapp zwei Stunden ging auch der vierte Satz mit 25:20 an den Favoriten vom Bodensee, die den Brandeburgern damit die siebte Saisonniederlage zufügten.

Das erste Spiel im neuen Jahr bestreiten die Netzhoppers am 9. Januar bei den United Volleys Frankfurt.