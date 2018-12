Die Netzhoppers KW-Bestensee haben das Duell beim Tabellennachbarn Volleys Herrsching verloren - und damit einen Rückschlag im Kampf um die Playoff-Plätze in der Volleyball-Bundesliga erlitten. In Oberbayern unterlagen sie am Samstagabend mit 1:3 (23:25, 17:25, 30:28, 22:25). Zwei Stunden dauerte die Partie vor 1.000 Zuschauern.