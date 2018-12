Volleys schaffen dritten Bundesliga-Sieg in Serie

Auswärtserfolg in Rottenburg

Die BR Volleys haben am Samstagabend einen ungefährdeten 3:0-Erfolg gegen den TV Rottenburg gefeiert. Für die Berliner war es bereits der dritte Bundesliga-Sieg in Folge. Mit 20 Punkten steht der deutsche Meister aktuell auf dem vierten Tabellenplatz.

In der Bundesliga haben die Berliner nun eine kleine Pause, bis sie am 11. Januar in der Max-Schmeling-Halle die Bisons aus Bühl empfangen.