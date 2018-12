Der deutsche Volleyball-Meister Berlin Recycling Volleys hat im zweiten Spiel der Champions League die erste Niederlage kassiert. Nach dem Auftaktsieg in der Königsklasse gegen Maaseik aus Belgien (3:1) verloren die Volleys am Mittwoch bei Trefl Danzig aus Polen mit 0:3 (24:26, 19:25, 18:25).



Berlin präsentierte sich im ersten Satz noch gleichwertig, hatte aber danach klar das Nachsehen gegen die Polen um den Ex-Berliner Ruben Schott.

Nachdem bereits am Dienstag Greenyard Maaseik aus Belgien gegen Polens Meister PGE Skra Belchatow 3:0 gewonnen hatte, sind nun in der Gruppe D nach zwei Spieltagen alle vier Mannschaften mit je einem Sieg punktgleich. Die Berliner allerdings liegen aufgrund ihrer verlorenen Sätze auf Gruppenrang vier.



Nächster Gegner der Berliner in der Champions League ist am 16. Januar der polnische Meister PGE Skra Belchatow. Die jeweiligen Gruppensieger sowie die drei besten Zweiten qualifizieren sich für das neu geschaffene Viertelfinale.