Spandau 04 hat im letzten Bundesliga-Spiel des Jahres dem Aufsteiger Duisburger SV 98 keine Chance gelassen: Gegen das Tabellenschlusslicht der Wasserball-Bundesliga gewann der Rekordmeister am Samstag deutlich mit 21:6 (4:3, 5:2, 4:1, 8:0). Nun trennt die Spandauer nur noch eine Partie von der Winterpause: Am Mittwoch (19 Uhr) treffen sie noch in der Champions League-Hauptrunde zuhause auf Jadran Split.