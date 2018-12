Wasserfreunde feiern ersten Sieg in der Champions League

Die Wasserfreunde Spandau haben am Mittwochabend den ersten Sieg in der laufenden Champions-League-Saison gefeiert. Gegen den kroatischen Vertreter Jadran Split gewannen die Berliner knapp mit 12:11 (2:4, 4:2, 3:2, 3:3). Durch den Sieg verbessert sich die Mannschaft von Trainer Petar Covacevic vom letzten auf den sechsten Platz in der Tabelle.



In der Schöneberger Schwimmhalle standen den Spandauern bis auf Kapitän Marko Stamm alle Spieler zur Verfügung. Gegen den drittplatzierten der kroatischen Liga ging es in jedem Viertel eng zu - am Ende entschieden die Spandauer die Partie dennoch verdient für sich und beenden damit das Jahr mit einem Sieg.