Bob-Pilotin gewinnt in Lettland

Die Berliner Bob-Pilotin Mariama Jamanka hat im lettischen Sigulda ihren ersten Weltcup-Sieg gefeiert. Knapp zehn Monate nach ihrem überraschenden Gewinn der Goldmedaille bei den Olympischen Spielen in Pyeongchang siegte die 28-Jährige gemeinsam mit ihrer Anschieberin Annika Drazek.

Bei ihrem ersten Weltcup-Erfolg konnte sich die Berlinerin, die in Oberhof trainiert, noch über zwei weitere Rekorde freuen. Sie stellte in 51,28 Sekunden nicht nur einen neuen Bahnrekord auf, sondern holte sich auch den Startrekord in 5,30 Sekunden.

"Die zweite Fahrt war brachial, da musste ich mich danach wieder etwas fokussieren. Ich freue mich über den Startrekord, das ist für mich ja nicht so üblich", sagte Jamanka.