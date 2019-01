Marko Grujic hat am Montag nach einmonatiger Verletzungspause erstmals wieder am Mannschaftstraining des Fußball-Bundesligisten Hertha BSC teilgenommen. Coach Pal Dardai will es mit dem 22 Jahre alten Hoffnungsträger aus Serbien allerdings offenbar langsam angehen lassen. "Es ist schwierig. Er hatte zweimal eine lange Pause", sagte der Trainer am Vormittag. "Wir müssen ihn aufbauen und dürfen nicht den Fehler machen, ihn zu früh reinzuschmeißen."

Zuletzt hatte Dardai erklärt, dass Grujic frühestens im zweiten Rückrundenspiel gegen den FC Schalke am 25. Januar eine Option sein könnte. Grujic war zuletzt mit einer Bänderverletzung im linken Sprunggelenk ausgefallen.

Hertha hatte in der Hinrunde keins der sieben Ligaspiele verloren, in denen der Mittelfeldorganisator auf dem Platz stand. Derzeit is Grujic bis Ende der Saison vom FC Liverpool ausgeliehen. Die Berliner hoffen, den serbischen WM-Teilnehmer noch ein weiteres Jahr halten zu können.

Hertha-Manager Michael Preetz hatte zuvor bereits Zugänge für die Winterpause ausgeschlossen. Aktuell stehen keine Abgänge an, das kann sich aber noch ändern. Etwas Verwirrung gab es um Abwehrspieler Derrick Luckassen, der nach Syndesmoseriss die Reha absolviert.