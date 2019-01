Bild: imago/Bernd König

Eurocup | Auftakt der Top-16-Runde - Alba Berlin startet gegen Monaco ins neue Jahr

03.01.19 | 11:05

Immerhin, fünf Tage Pause bekamen die Basketballer von Alba Berlin rund um den Jahreswechsel. Mit einem Sieg gegen Bremerhaven hatten sie sich am Samstag aus dem guten Jahr 2018 verabschiedet. Am Donnerstag erwartet sie gleich ein sportlich anspruchsvoller Start ins Jahr 2019. Zum Auftakt der Top-16-Runde im Eurocup empfängt Alba den AS Monaco (Arena am Ostbahnhof, 18.30 Uhr).



Albas Eurocup-Spielplan imago sportfotodienst 03.01.: Alba - AS Monaco 09.01.: Partizan Belgrad - Alba 16.01.: Rytas Vilnius - Alba 22.01.: Alba - Rytas Vilnius 29.01.: AS Monaco - Alba 05.01.: Alba - Partizan Belgrad



AS Monaco: Eurocup-Neuling aber Gruppensieger

In diesem Jahr wollen die Berliner im Eurocup weiter kommen als 2018. Da scheiterten sie in der Top-16-Gruppe hinter Darussafaka Istanbul und Gran Canaria. Nun wird es nicht leichter: Weil Alba mit der Niederlage am letzten Vorrundenspieltag gegen Krasnodar den Gruppensieg in der Vorrunde verspielt hat, erwischten die Berliner noch eine deutlich schwerere Gruppe: Monaco, Partizan Belgrad und Rytas Vilnius. Der AS Monaco ist als Eurocup-Newcomer und derzeitiger 13. der französischen Liga zwar auf den ersten Blick der unbekannteste Name, hat aber seine Vorrundengruppe gewonnen. "Ein starker Gegner", sagte deshalb Berlins Trainer Aito Garcia Reneses der Deutschen Presse-Agentur. Er bezeichnete das Spiel als "guten Test" für sein Team und als wichtigen ersten Schritt, um das Ziel Viertelfinale zu erreichen. Der wieder genesene Guard Martin Hermannsson kennt die Monegassen aus seiner Zeit in Frankreich - in der vergangenen Saison spielte er für Chalons gegen Monaco, damals allerdings noch mit einem anderen Trainer. "Sie spielen etwas anders", sagte Hermannsson. Worauf am Donnerstag zu achten sei: "Sie haben viele gute Einzelspieler und gute Schützen."



Der Januar beginnt und endet mit Monaco

Zwei davon sind den Alba-Fans in lebhafter Erinnerung geblieben: Gerald Robinson (von März bis Juni 2017) und Elmedin Kikanovic (2015-2017) spielten einst in Berlin. Der bosnische Center Kikanovic ist in dieser Eurocup-Saison bislang der beste Schütze seines Teams, mit 15,5 Punkten im Schnitt. "Er findet immer viele Wege, um zu treffen", erinnert sich Albas Kapitän Niels Giffey an den 2,10 Meter großen, äußerst beweglichen Schlaks. Trotzdem zeigt Giffey sich davon überzeugt, dass seine Mannschaft das Viertelfinale schaffen kann: "Wir haben ganz gute Chancen", sagte er vor dem Auftakt. Mit der Partie gegen Monaco beginnt für Alba ein arbeitsreicher Monat: Inklusive des Rückspiels gegen Monaco am 29. Januar müssen die Berliner zehn Mal auflaufen, fünf Mal davon im Eurocup. Voraussichtlich werden sie die ganze Zeit auf ihren am Knie verletzten Point Guard Peyton Siva verzichten müssen. Am 5. Februar endet die Top-16-Runde. Erst dann gibt es zum nächsten Mal fünf Tage am Stück ohne Spiel für die Albatrosse.