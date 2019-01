Alba Berlin ist der vorzeitige Einzug in das Viertelfinale des Eurocups gelungen. Am Dienstagabend bezwang die Mannschaft AS Monaco mit 75:61. Einem starken ersten Viertel folgte ein fürchterliches zweites. Zum Glück es danach wieder bergauf. Von Uri Zahavi

Ein schöner Wurf, ja. Aber das Besondere daran war etwas anderes. Es waren tatsächlich die ersten Alba-Punkte im zweiten Viertel. Nach über siebeneinhalb Minuten ohne Zählbares. Diese zweiten zehn Minuten hätten den Hauptstädtern, in einem ansonsten überlegen geführten Spiel, das Genick brechen können. Dass es anders kam, lag an starken Comeback-Qualitäten, einem ausgeprägten Gemeinschaftsgefühl und der Unfähigkeit des Gegners.

Die in blau spielenden Berliner waren insgesamt das wachere, das frischere Team. In der Offensive variabler als die Monegassen. Passsicherer und spielfreudiger. Das dachte man zumindest. Doch dann kam es zum zweiten Viertel. Die Albatrosse trafen in der Offensive nichts mehr – und konnten sich bei den Gastgebern bedanken, dass es nicht mit einem fetten Rückstand in die Pause ging. Uninspiriert, planlos, vogelwild in der Offensive: Man musste sich beim Zuschauen wirklich arg zusammenreißen, nicht in Galgenhumor abzurutschen.

So viele Turnover - also Ballverluste, die zu Gegenangriffen führen - hatten Alba-Fans in dieser Saison lange nicht gesehen. Da Alba siebeneinhalb von zehn Minuten ohne Punkte blieb, musste man sich wenigstens um das Errechnen der Wurfquote keine Gedanken machen. Durch zwei erfolgreiche Dreier von Giedraitis kurz vor der Halbzeit-Pause, endete ein erschreckend schwaches Viertel letztlich nur mit 11:10 für den AS Monaco.