Die Berliner starteten gegen die formstarken Gastgeber schlecht ins Spiel. Nach dem ersten Viertel lag Alba zehn Punkte zurück. Angeführt von Kapitän Giffey holten sie diesen Rückstand aber auf und übernahmen zur Halbzeit dann die Führung. Die Niedersachsen aber hielten dagegen und gingen mit einem Vorsprung von sechs Punkten in den letzten Spielabschnitt. In einer spannenden Schlussphase konnte Alba die Partie nicht mehr drehen.

Am Mittwoch steht für die Berliner wieder der Eurocup auf dem Spielplan, dann geht es zu Partizan Belgrad. In der Bundesliga ist Alba am Sonntag kommender Woche bei den Baskets Oldenburg zu Gast. Die Berliner treten erst am 22. Januar wieder in der eigenen Halle an, da die Spielstätte einer der Austragungsorte der Handball-WM in Deutschland und Dänemark (10. bis 27. Januar) ist.