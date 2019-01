Alba Berlin hat in der Basketball-Bundesliga den dritten Tabellenplatz zurückerobert. Der Vizemeister gewann das Verfolgerduell bei den EWE Baskets Oldenburg 93:84 (49:43) und zog in der Tabelle mit 22:6 Punkten am Überraschungsteam Rasta Vechta (22:10) vorbei. Oldenburg hat ein Spiel mehr absolviert als Alba. Beste Berliner Werfer waren Rokas Gieraitis mit 13 und Martin Hermannsson und Landry Nnoko mit jeweils zwölf Punkten. Die Niedersachsen (24:6) bleiben erster Jäger des noch ungeschlagenen Spitzenreiters Bayern München (28:0), der am Abend (18 Uhr) gegen die Frankfurt Skyliners spielt.