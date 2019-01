Vor allem einer wird diese Partie wohl so schnell nicht vergessen: Martin Hermannsson. Der Isländer avancierte gegen die Litauer zum klaren Matchwinner, brachte sein Team erst zurück ins Spiel und sicherte in letzter Sekunde sogar den Sieg.

Es war ein hartes Stück Arbeit für Alba Berlin, aber am Ende hat sich der Kampf der Berliner ausgezahlt. Am Dienstagabend gewann die Mannschaft von Trainer Aito Garcia Reneses im Eurocup gegen den litauischen Club Rytas Vilnius mit 87:85 (39:57).

Alba Berlin siegt in Vilnius

Die selbstbewusst auftretenden Gäste waren nach einer Viertelstunde erstmals mit zehn Punkten in Führung. Vor allem von der Dreierlinie gelang dem Ex-Team von Albatross Rokas Giedraitis fast bei jedem Versuch ein Treffer. Mit einem deutlichen 18-Punkte-Vorsprung gingen sie in die Pause.

Doch zunächst sah es für die Berliner so gar nicht nach einem erfolgreichen Abend aus. Nach der schnellen 10:4-Führung häuften sich plötzlich die Fehler. Vor allem die zuletzt so starke Defensive blieb harmlos - fast jeder Angriff von Vilnius führte zu Punkten.

Alba-Trainer Aito Garcia Reneses appelierte in der Halbzeit an seine Mannschaft, das Spiel mit mehr Energie anzugehen. Und die Worte des Spaniers schienen zu fruchten. Die Berliner verteidigten von nun an intensiver und aggresiver - und es begann die Show des Martin Hermannsson.

Der 1,90 Meter große Point Guard erwischte ein unglaublich gutes drittes Viertel. Scheinbar unverwundbar schwebte der Isländer über das Parkett und versenkte vier Dreier in Folge. Der Rückstand der Berliner war auf zehn Zähler geschmolzen. Zu Beginn des letzten Abschnitts brachte Franz Wagner Alba per Freiwurf erstmals wieder mit 71:70 in Führung.