Bild: imago sportfotodienst

66:78-Niederlage im Eurocup - Partizan lässt Alba auflaufen

09.01.19 | 22:06 Uhr

Die Berliner haben die Reifeprüfung in Belgrad verpasst: Beim 66:78 gegen Partizan zeigten sie die bisher schwächste Leistung der Saison. Die Spieler wirkten müde und ratlos - ihre Gegner bewiesen mit Fleiß und Disziplin, wie Albas leichtfüßiger Stil gestoppt werden kann.

Alba Berlin hat die Dienstreise nach Belgrad umsonst angetreten: Am Mittwochabend verloren die Berliner mit 66:78 gegen Partizan, es war die zweite Partie der Top-16-Runde des Eurocups. Eigentlich ist Alba das spielerisch wesentlich bessere Team, aber die Gastgeber ließen das Talent der Berliner nie zur Entfaltung kommen. Nur Martin Hermannsson erreichte Normalform, der Isländer kam als Topscorer am Ende auf 16 Punkte. Berlins ehemaliger Aufbauspieler Alex Renfroe steuerte Partizan mit zwölf Assists, einem neuen Klubrekord.

Wundervoller Betonpalast

Die Halle in Belgrad ist eine Pilgerstätte des Basketballs, ein wundervoll verbrauchter Betonkasten der sozialistischen Moderne. Partizan ist der erfolgreichste Klub des ehemaligen Jugoslawiens, aber auch der innig verachtete Rivale Roter Stern trägt seine Duelle hier aus. An den Wänden haben Fans ihrer Liebe mit eilig dahingesprühten Graffiti-Botschaften Ausdruck verliehen. Vor dem Spielereingang warten an diesem Abend greise Männer, um ihren jugendlichen Idolen Glück zu wünschen. Kein Profi wäre so zynisch, an ihnen vorbeizuschleichen. Das Problem ist: Partizan hat das erste Spiel dieser Zwischenrunde verloren, gegen Alba musste es heute Abend unbedingt ein Sieg sein. Auf dem sogenannten Papier sind die Berliner viel besser. Aber an einem solchen Ort, mit Fans wie in einem überfüllten Fußballstadion - was heißt das da schon?

Ex-Bamberger Trinchieri neuer Trainer in Belgrad

6.000 von ihnen waren gekommen, manche saßen auf den blauen Sitzschalen, viele aber standen und sie hörten nicht auf zu singen. Ihre Lieder schwappten durch die ganze Halle. Sobald die blauen Berliner am Ball waren, pfiffen sie so laut sie konnten. Aus der Bundesliga kennen die Alba-Profis sowas nicht. Sie hatten von Anfang an Probleme, sich durch die wenigen Lücken zu winden, die die Partizan-Verteidigung ihnen überließ. Der neue Trainer hatte Belgrad offensichtlich gut vorbereitet: Andrea Trinchieri, nach kräftezehrenden Jahren in Bamberg sichtlich erholt, leitet seit Kurzem die Geschicke des Klubs. Der Sohn einer gebürtigen Jugoslawin spricht die Landessprache perfekt und auch darauf kommt es in einem so emotionsgeladenen Verein besonders an. Die Belgrader traten auf die Bremse und langten hin – so, wie es in dieser Saison fast jeder Gegner der Berliner versucht. Der riesenhafte Center Djordje Gagic dreht sich überraschend flink um seinen kaum winzigeren Verteidiger herum und punktete. Der Franzose Bandja Sy hämmerte den Ball durch den Ring. Die Leute sprangen auf und brüllten. Partizan führte. Und Alba musste jetzt dagegenhalten.

Neun Punkte Rückstand zur Pause

Die Gäste reagierten auch, ihre Defense war immer noch löchrig, aber sie brachten den Ball jetzt mal ein paar Angriffe lang so schnell es ging nach vorne. Niels Giffey traf und jetzt führte Alba. Dieses Spiel hatte keinerlei Flow, aber umgekehrt war es wunderbar umkämpft. Beide Teams lauerten nur auf Fehler des anderen. Und davon gab es reichlich. Der zweite Ex-Bamberger Ali Nikolic - man erinnert sich an die prominente Zahnlücke - lötete zum Ende des ersten Viertels den Dreier zum 19:13 durchs Netz. Für Berlins Trainer Aito ging das Rätsel danach weiter. Er wechselte viel, ließ sein Team herumprobieren – aber die meisten Ideen führten ins Nichts. Pässe für niemanden, abgepfiffene Dribblings, nicht existente Distanzwürfe: Die Spieler bewegten sich, als hätten sie Gummistiefel an. Kam Alba mal ins Laufen, forderte Belgrads listiger Coach sofort eine Auszeit. Im kalten, grellen Licht erblickte man nichts als Maloche. Aber die Belgrader sahen aus, als hätten sie großen Spaß daran. Das war der Unterschied. Partizan ließ sich Zeit, ihr gebremster Basketball hatte den Gastgebern inzwischen eine 32:21-Führung eingebracht. Sie witterten, wie frustriert ihre Gegner waren. Und die springenden Fans oben in den Blöcken wurden nicht leiser. Albas üblicher Topscorer Rokas Giedraitis tauchte erst knapp 40 Sekunden vor dem Ende der ersten Hälfte auf dem Statistikbogen auf. Sein Team ging mit neun Punkten Rückstand in die Pause.

Nichts als Backsteine

Berlins serbischer Point Guard Stefan Peno, mit den örtlichen Gegebenheiten bestens vertraut, hatte seine erste gelungene Aktion Anfang des dritten Durchgangs, als er den Ball elegant in den Korb legte. Ansonsten: null Zugriff. Wie sehr sein verletzter Kollege Peyton Siva mit seiner Unberechenbarkeit, seinem kaum zu verteidigenden ersten Schritt den Berlinern fehlt, zeigte sich an diesem Abend besonders. Alba spielte jetzt mal energischer, willensstärker, was zum Großteil wieder an Luke Sikma lag, der einfach keine Lust mehr hatte, sich den ganzen Quatsch länger anzuschauen. Sikma verteilte acht Assists, er machte sich an den richtigen Stellen breit. Er versuchte, sein Team einzubinden: Bis auf drei Zähler kam Berlin ran. Aber der Bann brach einfach nicht, weil Partizan nicht nervös wurde und die Berliner von außen nichts als Backsteine schmissen. Die Männer in den weißen Shirts verteidigten gewissenhaft und klug, Trinchieri hatte Aitos vermeintlich freigeistigen Stil exzellent entschlüsselt. Andere, deutlich stärkere Gegner als Belgrad werden sich ein Beispiel daran nehmen, wie man Alba mit Härte und Disziplin kleinkriegt. "Es war ein toller Abend, eine tolle Atmosphäre. Wir brauchen solche Spiele, um besser zu werden", sagte der verschwitzte Trinchieri später.

Direkter Vergleich zählt

Vor dem letzten Durchgang stand es 50:43 für Belgrad. Es wäre schon noch was gegangen, aber die Berliner wirkten bereits jetzt müde und leer. Jonas Mattisseck und Kenneth Ogbe hätten die Kollegen an einem normalen Abend entlasten können, aber die beiden standen aus unbekannten Gründen nicht im Kader. Alba bekam den Laden auch in der "Crunch Time" nicht dicht. Der eigentlich mäßige Dreierschütze Sy (zehn Zähler) hatte so viel Platz, dass ihm sein Wurf plötzlich ganz leicht von der Hand ging. Berlin war durch Giffey (fünf) und Martin Hermannsson noch mal kurz gefährlich aus der Distanz. Aber schon dreieineinhalb Minuten vor dem Ende reduzierte sich ihr Spiel fast nur noch auf Freiwürfe. Am Ende gewann Partizan mit 78:66, vielleicht eine Spur zu hoch. Dass das Team der Berliner im Laufe dieser langen Saison in ein Loch fallen würde, war eine Frage der Zeit. Entscheidend wird nun sein, wie es der weitgereiste Aito versteht, seinen Spielern wieder da raus zu helfen - und den Gegnern Rätsel aufzugeben. Weil der direkte Vergleich zählt, wird Alba diesen Abend durch einen überzeugenden in Friedrichshain vergessen machen müssen. Zeit zum Erholen oder groß Üben bleibt nicht. Bis Mitte Februar geht es Schlag auf Schlag.

Die "Hala Aleksandar Nikolić" in Belgrad