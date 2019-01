Zum Silbernen kam zwar nicht der Hauptpreis der "Sterne des Sports" hinzu: Gewonnen haben der Bernauer Reitverein sowie der Berliner TSC am Dienstag in Berlin trotzdem. Beide Vereine haben den kleinen Goldenen Stern des Sports erhalten, der mit einem Preisgeld von 1.000 Euro dotiert ist.

Platz drei (mit 5.000 Euro dotiert) ging an ein Projekt der Turnerschaft Klein-Krotzenburg aus Hessen mit dem Titel "Gib uns dein Talent". Ziel dieses Projektes ist es, junge Menschen an das Ehrenamt heran zu führen. "Junge Frauen in den Vorstand", "Vereinbarkeit von Familie und Ehrenamt", "Alt lernt von Jung" und "TrainerIn sein ist cool" - so heißen die vier Teilprojekte, in denen die Nachwuchsehrenamtler im Vorstand oder als Trainer lernen sollen.

Die Kandidaten aus Berlin und Brandenburg teilten sich bei der Preisverleihung auf Bundesebene mit den übrigen zwölf Kandidaten den vierten Platz. Der Bernauer Reitverein Integration aus Brandenburg und der Berliner TSC hatten sich beim sogenannten "Stern des Sports in Silber" auf Landesebene durchgesetzt und so für die Vorauswahl der Sterne des Sports in Gold qualifiziert.