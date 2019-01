Bei den Sternen des Sports stehen die ehrenamtlichen und kreativen Projekte im Mittelpunkt: Bei der Verleihung der Sterne in Gold am Dienstag hoffen ein Berliner und ein Brandenburger Verein auf die große Ehrung.

Gewinner sind sie schon vor der Endauswahl. Denn wer auf dieser Liste steht, hat sich mit einer besonders kreativen Idee und ehrenamtlichem Engagement bereits einen Preis verdient: Für den "Goldenen Stern des Sports", der am Dienstag (12 Uhr) auf Bundesebene vergeben wird, sind diejenigen Projekte und Vereine nominiert, die Ende 2018 bereits in ihrem jeweiligen Bundesland mit dem "Stern des Sports" in Silber ausgezeichnet wurden.