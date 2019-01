Berlin hat geliefert. Und bei den harten Handball-Profis für echte Emotionen gesorgt:

"Eine ausverkaufte Halle, so ein Empfang. Da war schon ein bisschen Pipi in den Augen", so Lokalmatador Silvio Heinevetter. Auch sein Teamkollege Paul Drux von den Füchsen Berlin hat sie erlebt, die ganz besondere WM-Atmosphäre: "Die Stimmung war geil, echtes Gänsehautgefühl."

Fünfzehn Spiele der "deutschen" Vorrundengruppe A wurden in der Mercedes-Benz Arena ausgetragen. Vom Eröffnungsspiel der Deutschen gegen die koreanische Auswahl bis zur abschließenden Partie zwischen Weltmeister Frankreich und Russland am Donnerstagabend kamen insgesamt 171.000 Zuschauer in die Halle. Füchse-Manager und DHB-Vizepräsident Bob Hanning, verteilt eine "glatte Eins" an das Berliner Publikum.