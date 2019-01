Das niederländisch-belgische Duo Wim Stroetinga und Robbe Ghys geht als Spitzenreiter in die letzte Nacht beim 108. Berliner Sechstagerennen. Die beiden übernahmen am Montagabend vor 8.200 Zuschauern im Berliner Velodrom mit 372 Punkten die Spitze.

Mit Rundenrückstand folgen vier Mannschaften. Gleich auf Platz zwei und somit in direkter Lauerstellung liegen die Lokalmatadoren und Madison-Weltmeister Roger Kluge/Theo Reinhardt (358). Sie waren als Favoriten in den Wettbewerb gegangen. "Wir nehmen diese Rolle gern an, dürfen die Gegner aber nicht unterschätzen", hatte Reinhardt vor dem Start der Rennen am vergangenen Montag gesagt.

Ebenfalls gute Siegchancen haben die am Sonntag führenden Dänen Marc Hester/Jesper Morkov (357), die Polen Wojciech Pszczolarski/Daniel Staniszewski (355) und die Tagessieger Andreas Müller/Andreas Graf aus Österreich (324). Im Sprint-Wettbewerb steht derweil der Cottbuser Maximilian Levy vor seinem achten Gesamterfolg.