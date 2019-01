Simon Lichtenberger : Durch meinen Vater. Er ist Engländer und hat früher oft gespielt. In Deutschland fehlte dann ein Spielpartner. Also hat er mich mitgenommen und es hat mich gleich gepackt: Ich hab Snooker sofort geliebt. Zwei Jahre später bin ich in einen Berliner Verein eingetreten.

Verstehen sich Snooker-Spieler auf Anhieb miteinander?

Es herrscht ein respektvoller Umgang, gerade am Tisch. Daneben freue ich mich auch, die Spieler wiederzusehen. Ein bisschen wie in einer großen Familie – die einen mag man mehr, die anderen weniger.

Muss man für Snooker mehr mitbringen als Ballgefühl?

Vor allem sollte man früh anfangen – in China beginnen die Kinder schon mit drei, vier Jahren. So entwickelt jeder gute Spieler ein Verständnis für die Bälle, vor allem für die Weiße. Deren Lauf ist ja die eigentliche Herausforderung. Ich spiele ab und zu noch mit meinem Vater, und der fragt mich dann immer, wie er so spielen könnte, dass die Weiße so oder so läuft. Das muss man eben verstehen lernen. Und ich spiele einfach ohne darüber nachzudenken, was ich tue. Ich habe das Spiel verstanden.