Es ist eine Enttäuschung für den Berliner Boxer Jack Culcay. Der 33-Jährige - Nummer zwei der International Boxing Federation (IBF) - wollte in Ambato, seiner Geburtsstadt in der Anden-Hochebene von Ecuador, um seine WM-Chance kämpfen. Doch dazu wird es nicht kommen. Am Dienstag fiel im Büro der IBF in Springfield Town (New Jersey) die Entscheidung: Der Kampf gegen den Ukrainer Sergej Derevyanchenko wird in den USA stattfinden. Der Sieger hat die Chance, gegen den IBF-Weltmeister Daniel Jacobs um den Titel zu boxen.

Am Ende scheiterte das Heimspiel an rund 30.000 Euro. Der Kampf war nämlich versteigert worden. Das passiert immer dann, wenn sich zwei Box-Managements nicht auf die Modalitäten - darunter auch den Austragungsort des Duells - einigen können. Culcays Boxstall, das Berliner AGON-Team, bot knapp 400.000 Euro; Lou DiBella, Promoter von Derevyanchenko, 430.000 Euro. Eingereicht werden die Gebote beim sogenannten "Purse Bid" in verschlossenen Briefumschlägen, sodass bis zu deren Öffnung keiner die Summe des jeweils anderen kennt.

Culcay, der sich den Kampf durch den Sieg im September in Potsdam gegen Rafael Bejaran verdient hatte, muss nun also mit dem Duell in den USA Vorlieb nehmen. "Das ist auch kein Problem. In Amerika zu boxen, kenne ich schon", hatte er bereits vor der Entscheidung dem rbb gesagt. Allerdings könnte das schwerer werden als in Ecuador: "Da nach Punkten zu siegen, ist hart. Aber ich bin bereit, das Risiko zu gehen. Ich bin fit und denke, ich kann das Ding gewinnen." Wann der Kampf ausgetragen wird, steht aktuell noch nicht fest.