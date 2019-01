imago/GEPA pictures Audio: Inforadio | 04.01.2019 | 11:15 Uhr | Philipp Laberenz | Bild: imago/GEPA pictures

Porträt | Radprofi Maximilian Schachmann - Immer weiter bergauf

06.01.19 | 10:49 Uhr

Dass der Berliner Maximilian Schachmann Ende 2018 zum "Radsportler des Jahres" gekürt wurde, verwunderte niemanden. Er war der Senkrechtstarter in Deutschland. Nun soll es weitergehen. Das große Ziel? Das Debüt bei der Tour de France.

Samstag, der 6. Juli 2019. Es könnte ein ganz besonderes Datum im Radsport-Leben des Maximilian Schachmann werden. Es ist der Tag des Grand Départ. Zum 106. Mal rollt dann die Tour de France los. Diesmal in Brüssel. Und der 24-jährige Berliner kann sich berechtigte Hoffnungen machen, zum ersten Mal in seiner Karriere bei der bedeutendsten Radrundfahrt der Welt am Start zu stehen. "Wenn ich in der Verfassung bin, wie ich es im letzten Jahr war oder sogar besser, habe ich eine sehr gute Chance, dabei zu sein", sagte er dem rbb.

Mitten in der Weltelite

Es wäre ein weiterer - ja, vielleicht sogar der - Höhepunkt für den jungen Mann, der in den vergangenen Monaten Erfolg um Erfolg feierte. 2018 war das Jahr seines Durchbruchs. Mitten in der Weltelite des Radsports fand Schachmann sich wieder. Und das - so mag es zumindest auf den ersten Blick erscheinen - recht plötzlich. Für den Berliner selbst war es das nicht. "Ich glaube, meine Entwicklungskurve ist seit Jahren ansteigend", sagte er vor einigen Monaten im ARD-Interview, "jetzt kam vielleicht einfach der Schritt, dass man heraussticht." Drei Rennen gewann er. Allesamt waren es besondere Siege. Als der 24-Jährige Ende März am Ende der sechsten Etappe der Katalonien-Rundfahrt als Erster die Ziellinie überquerte, bejubelte er seinen ersten Triumph in einem Profi-Rennen überhaupt. Zwei Monate später gelang ihm auf der 18. Etappe des Giro d'Italia ein beeindruckender Ritt in die ligurischen Alpen. Der Sieg aus einer Ausreißergruppe heraus bei der Bergankunft hoch oben im Skiort Prato Nevoso war in gewisser Weise sein Meisterstück. Im August folgte dann die Show auf heimischen Straßen. Bei der Neuauflage der Deutschland-Tour gewann er eine Etappe - und schnupperte sogar am Gesamtsieg. Bejubelt vom begeisterten Publikum.

"Noch einen draufsetzen"

Den Durchbruch in der vergangenen Saison schaffte der Berliner im Trikot von Quick-Step Floors. Und dennoch hat er das blau-weiße Dress des belgischen Teams abgestreift. Nun ist er Teil des deutschen Rennstalls Bora-hansgrohe. Wohl überlegt hat er sich die Entscheidung. "Es ist mein erster großer Teamwechsel", sagte er - und: "Ich bin mir sicher, bei Bora das richtige Umfeld gewählt zu haben, um mich weiterzuentwickeln." Weiterentwickeln, das heißt für Schachmann im Klartext nichts anderes als steigern. Druck von außen spüre er nicht, sagte er Anfang Dezember bei der Mannschaftsvorstellung der ARD. Sich selbst mache er aber sehr wohl welchen: "So ein Jahr zu wiederholen, ist nicht leicht. Aber ich will ja auch noch einen draufsetzen."

Nach der Saison hat der Berliner dafür erst einmal Urlaub gemacht. "Es ist auch eine wichtige Zeit für uns Fahrer nach der stressigen Saison. Dort habe ich wieder Motivation getankt für die kommenden Aufgaben", sagte er am Rande des Bahnrad-Weltcups Ende November. Im Velodrom nahm er da die Ehrung als "Radsportler des Jahres" entgegen. Eine Auszeichnung, die ob seiner Saisonleistungen niemanden verwunderte - aber gleichzeitig auch noch einmal allgemein sichtbar unterstrich: Schachmann ist der Senkrechtstarter des deutschen Radsports.

Deutsche Talentschmiede

Gelingen soll die Fortsetzung des Erfolgs in einem Team, das viele deutsche Radsport-Hoffnungen bündelt. Ja, vielleicht ihr Inbegriff ist. Sprinter Pascal Ackermann steht bei Bora-hansgrohe unter Vertrag. Und auch Emmanuel Buchmann - wie Schachmann Gesamtklassement-Fahrer. Mit dem Slowaken Peter Sagan trägt zudem einer der Superstars des Radsports das Trikot des Rennstalls. Dort will Schachmann nun die nächsten Schritte machen. Die ersten liegen viele Jahre zurück. Im Berliner Speckgürtel. Da, wo er aufwuchs. Schon früh morgens saß der kleine Junge damals immer auf dem Rad. Schlicht, weil es ihm sonst zu lange dauerte, erzählte er einmal im ARD-Interview: "Der Schulweg war um die sechs Kilometer lang. Der Bus fuhr einen riesigen Umweg und auch nur jede Stunde. Da habe ich immer zum Fahrrad gegriffen, um Zeit zu sparen." Womöglich wird er auch daran zurückdenken. Wenn er - vielleicht - am 6. Juli in Brüssel losrollt. Auf seine erste Große Schleife.

