2:6-Niederlage in Mannheim

Es bleibt dabei: Für die Eisbären Berlin läuft es in dieser Saison einfach nicht. Gegen den souveränen Spitzenreiter Adler Mannheim hat das Team von Head Coach Stéphane Richer eine deutliche 2:6-Niederlage kassiert - trotz zwischenzeitlicher Führung.

Die Eisbären Berlin haben die dritte Niederlage hintereinander in der Deutschen Eishockey-Liga kassiert. Am Donnerstagabend verlor der Tabellenneunte bei den Adler Mannheim mit 2:6 (1:1, 1:3, 0:2). Head Coach Stéphane Richer musste in der Partie gegen den Spitzenreiter der DEL auf gleich mehrere Spieler verzichten, darunter Mark Olver, Thomas Oppenheimer, Kai Wissmann, Marvin Cüpper, Florian Kettemer, Mark Cundari und Martin Buchwieser.

Die Berliner boten fast zwei Drittel lang eine ansprechende Vorstellung. Vor 11.384 Zuschauern nutzte André Rankel in der siebten Minute gleich die erste gute Chance der Eisbären zu Führung. Die Gastgeber antworteten mit dem Ausgleichstor von Matthias Plachta, als sie erstmals in Überzahl spielten. Weil die Berliner aufmerksam verteidigten, endete das erste Drittel ohne weitere Tore.