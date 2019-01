Die Eisbären Berlin haben zum fünften Mal in Folge verloren und schlittern tiefer und tiefer in die Krise. Gegen den Tabellenführer Adler Mannheim erlebte das Team von Stéphane Richer am Freitagabend ein echtes Debakel: 0:7 (0:2, 0:2, 0:3) stand es am Ende in der mit über 14.000 Zuschauern ausverkauften Arena am Ostbahnhof. Es war eine - auch in dieser Deutlichkeit - verdiente Niederlage.

Dabei hatte die Partie für die Eisbären eigentlich nicht schlecht begonnen. Die Hausherren waren das Team, das die ersten Chancen hatte - und Mannheim sichtlich beeindruckte. Die beste Gelegenheit vergab Louis-Marc Aubry (6.). Doch mit der Führung für die Adler durch Gerrett Festerling (10.) kippte das Spiel im Eiltempo. David Wolf (13., 42.), Luke Adam (30.), Denis Reul (37.), Benjamin Smith (55.) und Brendan Mikkelson erzielten die weiteren Treffer für den Ligaprimus.

Mehr in Kürze...