Beide Spieler hatten sich bereits in der Partie gegen Augsburg am 21. Dezember verletzt. In den vier Partien seitdem (zwei Siege, zwei Niederlagen) musste Trainer Stéphane Richer bereits einige Male improvisieren - in München spielte Routinier Micki DuPont nahezu durchgehend, gegen Bremerhaven fand sich plötzlich Stürmer Florian Busch in der Verteidigung wieder.

Deshalb haben die Eisbären jetzt reagiert und Jugendspieler Eric Mik mit einer sogenannten Förderlizenz ausgestattet. Der 18-Jährige spielt bei den Eisbären Juniors und darf nun auch in der DEL für das Profiteam der Berliner eingesetzt werden.

Am Mittwochabend (19.30 Uhr) treffen die Eisbären als Tabellenneunter auf den Tabellenzwölften, die Iserlohn Roosters.