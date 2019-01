Bild: imago sportfotodienst/Hübner

Sechste Niederlage in Folge - Eisbären verlieren auch in Wolfsburg

20.01.19 | 16:20

Die schwarze Serie der Berliner Eisbären hält an. Der deutsche Rekordmeister unterlag den Grizzlys Wolfsburg am 41. Spieltag der Deutschen Eishockey Liga mit 2:3. Dabei waren die Berliner noch mit einer 2:1-Führung in das Schlussdrittel gegangen. Im letzten Drittel drehte Wolfsburg das Spiel. Der entscheidende Treffer fiel kurz vor Schluss.

Jugend forscht bei den Eisbären

Stéphane Richer brachte Maximilian Franzreb für den zuletzt schwächelnden und angeschlagenen Kevin Poulin im Tor der Eisbären. Zudem rückten gleich sieben U23-Spieler in den Kader. Es war von Beginn an eine offene Begegnung. Die Eisbären versuchten, auf das Führungstor zu drängen und eröffneten Wolfsburg dadurch Räume, so dass auch die Grizzlys immer wieder zu Chancen kamen. Das erste Tor des Spiels erzielten in der fünften Minute die Berliner. Maximilian Adam verwandelte einen schnell gespielten Angriff zu seinem ersten DEL-Tor und zur 1:0-Führung für die Berliner. Im Anschluss lief es wie so oft in dieser Saison. Den Eisbären gelang es nicht, Ruhe und Kontrolle über das Spiel zu gewinnen. So mussten die Berliner bereits vier Minuten nach der Führung den Ausgleich hinnehmen. Petr Pohl traf für die Wolfsburger.

Eisbären hoffen

Doch auch Wolfsburg schaffte es nicht, nach dem Ausgleich nachzulegen. Und so waren es wieder die Eisbären, die zur Führung kamen: In der 16. Minute setzte Sean Backman Micki DuPont schön in Szene - der Kanadier musste frei vor dem Tor nur noch einschieben. Gerade die wichtigen Zweikämpfe gewann die Mannschaft von Stéphane Richer in diesem Spielabschnitt und ging somit verdient mit der 2:1-Führung in die Kabine. Zwar konnten die Eisbären Wolfsburg über weite Strecken des zweiten Drittels vom Tor fernhalten, die Grizzlys kamen dennoch immer wieder zu Abschlüssen, die Franzreb gut parierte. Es war ein solider Auftritt des Youngsters. Er sicherte seiner Mannschaft den knappen Vorsprung nach dem zweiten Drittel. Im letzten Abschnitt fiel es beiden Teams schwer, zurück ins Spiel zu kommen. Somit verlor die Begegnung merklich an Tempo und auch Torchancen wurden weniger. Es entwickelte sich eine echte Zitterpartie für die Eisbären, die den ersten Sieg nach fünf verlorenen Spielen in Serie vor Augen hatten.

Neuer Tiefpunkt für die Eisbären

Passend zur momentanen Situation bei den Berlinern gelang es allerdings wieder nicht, die Führung zu verwalten. In der 48. Minute glich Cole Cassels für die Grizzlys aus. Und es kam noch schlimmer: Eine Minute vor Schluss war es der ehemalige Eisbär Spencer Machacek, der zur Führung für Wolfsburg traf. Der Schlusspunkt einer durchschnittlichen Eishockeypartie und ein neuer Tiefpunkt für die Eisbären Berlin. Gerade die Bilanz nach dem Trainerwechsel lässt zu wünschen übrig und sorgt bei den Eisbären-Fans für Unmut. Der Vorsprung auf die direkten Verfolger und Konkurrenten um den zehnten Tabellenplatz - der letzte Platz, der zur Qualifikation zu den Pre-Playoffs berechtigt - wird immer geringer. Gerade die Planlosigkeit, die der Mannschaft von Stéphane Richer zur Zeit anzumerken ist, lässt eine schnelle Besserung unwahrscheinlich erscheinen.