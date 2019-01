imago/Jan Huebner Video: rbb24 | 28.01.2018 | 21:45 Uhr | Jörg Hellwig | Bild: imago/Jan Huebner

Eisbären-Interimstrainer Stephane Richer - Zwei Jobs, viele Baustellen

28.01.19 | 20:55 Uhr

Die Eisbären Berlin sind erfolgsverwöhnt. Doch diese Saison ist anders für den Rekordmeister: Pleiten, Pech und Verletzungssorgen stehen auf der Tagesordnung. Sogar die Playoffs sind in Gefahr. Im Auge des Sturms: der Interims-Coach. Von Uri Zahavi



Es ist ganz ruhig in der Kabine der Eisbären Berlin. Die Spieler sind im Fitness-Raum. Regeneration steht auf dem Programm. Schlittschuhe und Schläger stehen geordnet an ihrem Platz - sie werden nicht benötigt. Der rbb darf einen Blick hineinwerfen, in die Katakomben der Arena am Ostbahnhof. Es ist der Tag danach, aber auch der Tag davor. Der Tag nach dem wichtigen Sieg in Bremerhaven - dem ersten nach sieben Pleiten in Folge. Und gleichzeitig der Tag vor dem Heimspiel gegen den Tabellenzweiten aus München. Es herrscht eine merkwürdige Atmosphäre rund um die Eisbären Berlin, ganz und gar ungewohnt für die erfolgsverwöhnten Hauptstädter. Normalerweise, wenn ein Heimspiel gegen den Rivalen aus München ansteht, ist ein Knistern rund um die Arena - der Heim-Spielstätte des Bundesligisten - zu spüren. Eine besondere Spannung liegt in der Luft. Eine Vorfreude, die nur vor einem echten Spitzenspiel zu spüren ist. Doch in dieser Saison ist alles anders. Vorfreude scheint Sorge gewichen zu sein. Statt von Zuversicht und Kampfeslust ist diese Spielzeit geprägt von Unsicherheit und Selbstzweifeln. Während der Gast aus Süddeutschland als Tabellenzweiter wie erwartet die Tabellenspitze aufmischt, hat der Rekordmeister aus der Hauptstadt ganz andere Sorgen - er kämpft um den Einzug in die Playoffs.

"Seit den ersten Spielen haben wir Pech mit den Verletzten"

"Wir sind nicht glücklich mit der Situation, geben aber alles, da wieder herauszukommen", sagt Stephane Richer, Interimstrainer und Sportdirektor in Personalunion. Der Kanadier sitzt in seinem Büro, am Schreibtisch. Vor ihm steht ein Laptop. Über den Bildschirm flimmern Szenen vergangener Partien. Zwar hat der 52-Jährige ein verlegenes Lächeln auf den Lippen, die Bilder werden ihm aber nicht gefallen können. "Es gibt viele Gründe, warum wir da stehen, wo wir stehen", beginnt Richer zu erklären. Seine Stimme ist dabei ruhig und besonnen. "Wir haben im Dezember entschieden, dass die Mannschaft einen neuen Impuls braucht - ich habe kurzfristig den Job als Trainer übernommen. Seit den ersten Spielen haben wir Pech mit Verletzten. Das ist keine Ausrede, das sind Fakten." Die jungen Spieler seien vielversprechend, könnten aber natürlich noch nicht die gestandenen Profis wie Louis-Marc Aubry ersetzen. Wer verstehen möchte, wie außergewöhnlich negativ die aktuelle Saison des deutschen Rekordmeisters ist, dem sei ein Blick ins Statisik-Archiv eröffnet. In der Saison 2000/2001 verpassten die Berliner letztmals die Playoffs. Momentan steht der letztjährige Finalist und Vizemeister auf dem neunten Tabellenplatz - der berechtigt an der Teilnahme für die sogenannten Pre-Playoffs. Über diese führt der Weg in die Playoffs. Den gilt es unter allen Umständen zu verteidigen.

Ist der Knoten geplatzt?

Mut auf diesem schweren und unsicheren Weg machte das jüngste Spiel in der Deutschen Eishockey-Liga. Endlich, werden sich die vielen Eisbären-Fans gedacht haben, endlich wieder ein Sieg. Gegen die Fishtown Pingiuns aus Bremerhaven gab es nach sieben Pleiten in Folge am Sonntag ein Erfolgserlebnis (5:4) zu feiern. "Die Stimmung im Bus auf dem Weg nach Hause war sehr gut. Erleichtert", berichtet Stephane Richer. Wieder huscht ein Lächeln über seine Lippen. Dieser kurze Moment, dieser Augenblick: Er zeigt, wie viel Druck auf den Beteiligten lastet. "Die Jungs haben verdient gewonnen. Ich war richtig froh für die Jungs. Denn in den letzten drei Spielen haben sie gekämpft und alles gegeben, aber wurden nicht belohnt." Jetzt geht es für "die Jungs" in der heimischen Arena gegen die starken Münchner, den Finalgegner aus der vergangenen Saison. Den amtiereneden Meister.



"Wir wollen langfristig mit einem neuen Trainer arbeiten"

Über den Tellerrand hinauszublicken und nach Erklärungen für diese schwache Saison zu suchen, ist schwer. Neben der Verletzungsmisere sind es auch die Neuzugänge, die teils nicht so einschlugen wie erhofft. Stephane Richer in Doppelfunktion, seit anderthalb Jahren Sportdirektor und seit sechs Wochen Interims-Trainer, ist mit Blick auf die zurückliegenden Partien kein zukunftsträchtiges Modell. "Wir machen uns keinen Zeitdruck", reagiert Richer gelassen auf die Frage nach einem neuen Trainer. "Wir wollen langfristig mit einem Trainer zusammenarbeiten. Daher bedarf es einer ausgiebigen Analyse." Jetzt gilt es jedoch erst einmal, den freien Fall zu stoppen. Mit dem Sieg in Bremerhaven ist der erste Schritt getan - und auch die Fans der Berliner stehen noch hinter Team und Trainer. Wenn das so bleiben soll, braucht es Siege - auch gegen das Spitzenteam aus München.

