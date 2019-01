Eishockeyprofi Constantin Braun ist bei den Eisbären Berlin zurück im Training. Er absolviert in dieser Woche ein Athletiktraining und soll in der nächsten Woche ins Teamtraining auf dem Eis zurückkehren.

Eishockey-Profi ist in medizinischer Behandlung

Der 30-jährige ehemalige Nationalspieler hatte sich Anfang August auf Eigeninitiative in medizinische Behandlung begeben, weil er unter Alkoholsucht litt. Jetzt soll er zunächst tägliche Einheiten mit Athletiktrainer Jake Jensen absolvieren und dann ab der kommenden Woche mit dem Team aufs Eis gehen. "Wir freuen uns darüber, dass Constantin zurück im Training ist", sagte Eisbären-Geschäftsführer Peter John Lee dem sid.

Er stellte aber auch klar, dass es noch dauern wird, bis Braun wieder in einem Punktspiel für die Eisbären aufläuft: "Vorerst ist er nicht für die Spiele eingeplant. Er startet praktisch jetzt erst in die Saisonvorbereitung." Trainer Stéphane Richer will dem Rückkehrer keinen Druck machen und sagte gegenüber der Berliner Morgenpost: "Bei ihm braucht es nicht viel, bis er fit ist. Aber wichtiger ist, dass er seinen Rhythmus im Leben findet."