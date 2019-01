DEL | Siebte Pleite in Folge

Die Eisbären können einem leid tun: Am Freitagabend setzte es für die Berliner Eishockey-Cracks die siebte Niederlage in Folge, diesmal beim Tabellennachbarn, den Ice Tigers aus Nürnberg. Die Gefahr, sogar noch das Pre-Playoff zu verpassen, wird immer größer.

Die Eisbären Berlin verlieren auch das siebte Spiel in Folge. Beim Tabellennachbarn, den Nürnberg Ice Tigers, verlor die Mannschaft von Stéphane Richer am Ende mit 4:6 (1:2, 4:2, 4:6). Die Eisbären konnten nur im zweiten Drittel überzeugen und gaben eine 4:2 Führung im letzten Abschnitt aus der Hand.

Erstmals seit seiner Alkoholtherapie und zum ersten Mal in der laufenden Saison gehörte Constantin Braun zum Kader der Berliner. Zudem rückte Kevin Poulin nach der Auszeit gegen Wolfsburg wieder zurück ins Tor der Eisbären. Beide Mannschaften begannen schwungvoll und kamen bereits früh zu ersten Chancen.

Die Gegensätze vor der Begegnung der Nürnberg Ice Tigers und den Eisbären Berlin hätten nicht größer sein können. Nürnberg gewann vier der letzten fünf Spiele, die Eisbären hingegen verloren die letzten sechs Spiele in der DEL. Es war das Duell des Tabellenneunten, der Eisbären Berlin, gegen den Tabellenelften, die Ice Tigers aus Nürnberg. Die Mannschaft von Stéphane Richer wollte einen Schritt aus der Krise machen und den Abstand auf den Verfolger wieder vergrößern.

Sowohl Poulin im Eisbären-Tor, als auch Niklas Treutle auf der anderen Seite waren direkt gefordert. Die erste Chance nutzen konnten in der sechsten Minute die Gastgeber: Will Acton veredelte einen schnell gespielten Konter der Nürnberger zum 1:0. Die Eisbären antworteten allerdings postwendend: Nur eine knappe Minute nach der Führung für die Ice Tigers war es Sean Backman, der für die Berliner in Überzahl ausglich.