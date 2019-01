Die Eisbären Berlin müssen vorerst auf Kapitän André Rankel verzichten. Der 33 Jahre alte Angreifer zog sich vergangenen Sonntag beim 2:4 des Hauptstadtclubs in der Deutschen Eishockey Liga (DEL) bei den Grizzlys Wolfsburg einen Muskelfaserriss im Oberschenkel zu, wie die Eisbären am Mittwoch mitteilten. Damit wird Rankel am Freitag gegen die Adler Mannheim und am Sonntag in Wolfsburg fehlen.

Der Einsatz von Florian Busch und Martin Buchwieser gegen Spitzenreiter Mannheim ist weiter fraglich. Die Berliner stecken auch unter Interimstrainer Stéphane Richer nach zuletzt fünf Niederlagen in sechs Spielen in einer Krise und liegen auf Platz neun der DEL.