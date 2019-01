Die Eisbären Berlin stecken weiter in der Krise. Am Sonntag unterlag der Tabellenneunte der Deutschen Eishockey Liga (DEL) beim direkten Verfolger, den Krefeld Pinguinen, mit 2:6 (0:2, 1:1, 1:3).

Im zweiten Drittel versuchten die Eisbären durch mehr Bewegung auch wieder mehr Kontrolle über das Spiel zu gewinnen. Erneut waren es allerdings die Pinguine, die trafen. In der 28. Minute konnte Phillip Bruggisser einen schnellen Konter zum Tor verwandeln. Krefeld schaltete weiterhin blitzschnell um und überforderte die Berliner damit. Kurz vor dem Ende des zweiten Drittels kam Berlin allerdings zum Anschlusstreffer. Frank Hördler gab seiner Mannschaft in der letzten Minute des zweiten Drittels neue Hoffnung für das Schlussdrittel.

Diese Hoffnung wurde weiter angeheizt. Nur 16 Sekunden nach Wiederanpfiff konnte Louis-Marc Aubry das 3:2 für seine Mannschaft erzielen und die Eisbären so wieder zurück ins Spiel bringen. Berlin versuchte zwar weiter zu drücken, zum Tor kam aber ein weiteres Mal Krefeld. Erneut spielten die Hausherren in der 52. Minute schnell durch das Drittel der Berliner und Philip Riefers musste nach einem Querpass von Ewanyk Bruggisser nur noch einschieben.

Das 5:2 in der 56. durch James Bettauer und das 6:2 in der 59. Minute von Martin Schymainski setzten schließlich den Schlusspunkt unter eine gute Eishockeypartie, in der das Aufbäumen der Eisbären zu spät kam und der Sieg für die Krefelder Pinguine daher verdient war. Die Mannschaft von Stéphane Richer findet sich dennoch weiter auf dem neunten Tabellenplatz wieder und trifft am kommenden Donnerstag (19:30 Uhr) auf den Tabellenführer der DEL, die Adler Mannheim.