Topscorer James Sheppard wird den Berlinern am Sonntag bei der Auswärtspartie in Wolfsburg fehlen. Nach einem Check gegen den Kopf im Spiel gegen Mannheim musste der Stürmer vorzeitig die Partie beenden. Ob er in der kommenden Woche wieder ins Training mit der Mannschaft einsteigen kann, entscheidet sich am Dienstag.