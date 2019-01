imago/Bernd König Audio: Inforadio | 02.01.2018 | Jens-Christian Gußmann | Bild: imago/Bernd König

4:3 nach Penalty gegen Iserlohn - Eisbären starten mit Heimsieg ins neue Jahr

02.01.19 | 23:02 Uhr

Das war beste Eishockeyunterhaltung zum Jahresbeginn: In einem schnellen und packenden Spiel besiegten die Eisbären Berlin am Mittwochabend die Iserlohn Roosters mit 4:3 nach Penaltyschießen - dank Jamie McQueen und dem jungen Torhüter Franzreb.

In einer von Beginn an äußerst unterhaltsamen Eishockeypartie haben die Eisbären Berlin die Iserlohn Roosters mit 4:3 (3:3) nach Penaltyschießen besiegt. Vor allem im zweiten Drittel sahen die 9.791 Zuschauer am Mittwochabend in der Arena am Ostbahnhof einen spektakulären Schlagabtausch mit vier Toren in vier Minuten. Im Penaltyschießen blieb Eisbär Jamie MacQueen cool, während Torhüter Maximilian Franzreb voll unter Adrenalin stand.

Eisbären legen vor im Spiel der schnellen Antworten

Nur gut elf Minuten mussten die Eisbären-Fans auf das erste Tor ihrer Mannschaft im Kalenderjahr 2019 warten, dann vollführte Louis-Marc Aubry eine elegante Drehung, die ihn samt Puk von der Seite mitten vors Tor der Gäste brachte – ziemlich unbedrängt schob er zum 1:0 ein. Aber die Freude hielt in dieser ohnehin schon flotten Eishockey-Partie nur kurz an: Eineinhalb Minuten später war auch Eisbären-Torhüter Maximilian Franzreb zum ersten Mal geschlagen. Der 22-jährige bekam den Vorzug vor Stammkeeper Kevin Poulin, Trainer Stéphane Richer setzte also seine jüngst begonnene Rotation im Tor fort. Und der junge Franzreb enttäuschte ihn auch diesmal nicht: Im nun phasenweise wilden Spiel gelangen ihm insgesamt 28 Paraden.

Kurioses zweites Drittel, torloses drittes

Mitte des zweiten Drittels gingen die Eisbären durch einen ebenso verdeckten, wie platzierten Schuss von Jonas Müller erneut in Führung (2:1, 27. Minute), keine zwei Minuten später glich Iserlohn durch Smotherman aber erneut aus und ging kurz danach sogar selbst mit 3:2 in Führung (30. Minute), weil die Eisbären bei einem Konter unsortiert waren und Justin Florek in der Mitte nach einem Abpraller frei zum Schuss kam. Nun waren es die Eisbären, die die schnelle Antwort parat hatten: Micki DuPont, der in der verletzungsgebeutelten Eisbären-Abwehr erneut lange spielen musste (29 Minuten), staubte ab, nach kurzem Videobeweis bekam der Treffer seine verdiente Anerkennung – 3:3 nach 31 Minuten. Derart torreich hätte es auch im Schlussdrittel problemlos laufen können, die Eisbären vergaben vor allem in den ersten zehn Minuten zahlreiche gute Chancen, aber auch Iserlohn scheiterte einige Male vor Maximilian Franzreb.

MacQueen hat die Nerven, Franzreb hält den Sieg fest

In der Verlängerung war beiden Teams das intensive Spiel deutlich anzumerken – den Eisbären gelang es trotz vier gegen drei Überzahl nicht, eine klare Torchance herauszuspielen und so ging es ins Penaltyschießen. Hier machte Jamie MacQueen als letzter Eisbärenschütze die Tür zum Sieg auf, indem er Rooster-Keeper Niko Hovinen cool auswackelte, dann blieb Maximilian Franzreb sicher stehen gegen den Topscorer der DEL, Jon Matsumoto, der vor Wut seinen Schläger am Pfosten des Berliner Tores zertrümmerte. "Heute war das Glück und Können auf unserer Seite", sagte der junge Torhüter danach bei Telekomsport und beschrieb seinen entscheidenden Moment so: "MacQueen macht einen rein und dann bist du so unter Adrenalin, dass du den einfach halten musst." Für die Eisbären ein wichtiger Sieg im Kampf um Tabellenplatz sechs, der noch zur Qualifikation für die Playoff-Viertelfinals berechtigen würde. Bereits am Freitag (19.15 Uhr) empfangen die Berliner als Tabellenneunter den Siebten Straubing Tigers. Sendung: Inforadio, 02.01.2018, 22:15 Uhr