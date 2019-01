Nach einem siegreichen Intermezzo in Bremerhaven haben die Eisbären gegen den EHC München eine weitere Niederlage erlitten. Gegen den amtierenden DEL-Champion verloren die Berliner am Dienstagabend sang- und klanglos mit 2:6.

Es war ein hartes Stück Arbeit ohne wirkliches Erfolgserlebnis. Nachdem die Eisbären Berlin noch am Sonntag in Bremerhaven mit 5:4 gesiegt und damit ihre Niederlagen-Serie zwischenzeitlich beendet hatten, folgte am Dienstagabend gleich die nächste Pleite: Gegen den amtierenden DEL-Champion EHC München verlor der deutsche Rekordmeister vor eigenem Publikum mit 2:6 (0:3, 1:1, 1:2).