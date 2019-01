Eisbären-Verteidiger Frank Hördler hat knapp ein Jahr nach dem Gewinn der Silbermedaille bei den Olympischen Winterspielen in Pyeongchang seinen Rücktritt aus der Nationalmannschaft verkündet. Der gebürtige Oberlausitzer, der zuletzt immer wieder mit Verletzungen zu kämpfen hatte, wolle sich auf die Spiele mit seinem Verein konzentrieren.



"Es hat etwas länger gedauert, ehe ich zu diesem Entschluss gekommen bin", so der 34-Jährige. "In den vergangenen Tagen, Monaten und Jahren hatten wir so unglaublich viel Spaß mit der Nationalmannschaft, ich würde am liebsten noch zehn Jahre weiterspielen. Manchmal verpasst man ja den Moment dafür, tatsächlich aufzuhören, wenn es am schönsten ist. Das soll mir hier nicht passieren."