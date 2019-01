Nicht nur die Krise hält bei den Eisbären Berlin an, auch das Verletzungspech verfolgt den Eishockeyclub hartnäckig. Wie der Verein am Dienstag mitteilte, fällt Verteidiger Danny Richmond für mehrere Wochen aus. Er zog sich bei der 2:3-Niederlage in Wolfsburg einen Muskelbündelriss im Oberschenkel zu, wie eine MRT-Untersuchung am Montagabend ergab.