Die deutschen Meister Minerva-Fabienne Hase und Nolan Seegert aus Berlin sind die neue Paarlauf-Hoffnung. Bei der Eiskunstlauf-EM in Minsk überraschten sie mit einem sechsten Platz. Das Duo zeigte am Donnerstag eine fast fehlerfreie Kür und bekam insgesamt 180,56 Punkte. Damit sind die beiden Berliner nun die ersten Anwärter auf eine erfolgreiche Nachfolge der Paarlauf-Olympiasieger Aljona Savchenko/Bruno Massot. Diese machen zurzeit eine Pause und haben noch nicht entschieden, ob sie in den Wettkampfsport zurückkehren.