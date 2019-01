Energie Cottbus will über rechte Fans beraten - demnächst

Nach den rbb-Recherchen, dass Rechtsextreme in der Fanszene von Energie Cottbus großen Einfluss gewonnen haben, hat der Verein ein Treffen mit Polizei und Verfassungsschutz angekündigt.

Nach rbb-Recherchen, dass Rechtsextremisten die Fanszene von Energie Cottbus dominieren, hat der Verein Konsequenzen angekündigt: Am 6. März solle es einen Runden Tisch mit Vertretern der Polizei und des Verfassungsschutzes zu der Fan-Problematik geben, hieß es am Mittwoch.

"Im Moment haben wir wegen der noch laufenden Transferperiode keine Zeit, um uns damit aktuell zu beschäftigen. Das Sportliche hat zunächst Vorrang. Aber in zwei Tagen werden wir uns damit befassen", erklärte am Mittwoch Vereins-Sprecher Stefan Scharfenberg-Hecht der Deutschen Presse-Agentur und verwies darauf, "dass wir uns stets von Fremdenfeindlichkeit, Gewalt und Rechtsextremismus distanziert haben".

Nach rbb-Recherchen gibt derzeit eine rechtsextreme Fangruppe in der Fanszene von Energie Cottbus den Ton an. Eigentlich hatte sich die Ultragruppierung "Inferno Cottbus" vor knapp zwei Jahren aufgelöst, um einem Vereinsverbot durch das brandenburgische Innenministerium zuvorzukommen - die Recherchen zeigen nun, dass die Rechtsextremisten ohne die Marke "Inferno" ihre Aktivitäten seitdem sogar noch verstärkt haben.



Informanten berichteten dem rbb von Einschüchterungsmaßnahmen und Gewaltandrohungen gegenüber anderen Fangruppen. Dies soll auch dazu geführt haben, dass in der Fan-Kurve der Ultragruppen bei Heimspielen nur noch eine einzige Fahne hängt. Für den Fan-Forscher Robert Claus ist die Verdrängung anderer Zaunfahnen "das Ergebnis dieser Machtdemonstration von Inferno Cottbus".



Auch auf verschiedenen Fanseiten im Internet haben die Rechtsextremen laut rbb-Recherchen mittlerweile vollen Zugriff und verkaufen darüber unter anderem ihre T-Shirts und verbreiten ihre Ideologie. Energie Cottbus verweist darauf, dass das Banner den Vorgaben des Vereins entspreche und verwies auf die eigene Distanzierung von "Rechtsextremismus, Fremdenhass und Gewalt".