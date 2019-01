Nach der Verpflichtung von Robert Müller von Drittliga-Konkurrent KFC Uerdingen hat Energie Cottbus sich für den Abstiegskampf in der 3. Liga weiter verstärkt. Bis zum Saisonende leihen die Lausitzer den rechten Verteidiger Luke Hemmerich von Zweitligist Erzgebirge Aue aus.

Der 20-Jährige Abwehspieler wurde in Essen geboren und spielte unter anderem in den Nachwuchsabteilungen von Bayer Leverkusen und Schalke 04. Seit Sommer 2017 spielte Hemmerich für den VfL Bochum in der 2. Liga, ehe er im Juli 2018 zu Erzgebirge Aue wechselte. Bislang kommt Hemmerich auf neun Zweitliga-Spiele.