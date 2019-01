imago/pmk Audio: Inforadio | 04.01.2019 | 17:15 Uhr | Andreas Friebel | Bild: imago/pmk

Wollitz kündigt Neuzugänge an - Die Zeit der Zurückhaltung bei Energie Cottbus ist vorbei

05.01.19 | 14:57 Uhr

Energie Cottbus bereitet sich auf Teil zwei im Kampf um den Klassenerhalt vor. Und Trainer Claus-Dieter Wollitz schlägt neue Töne an: Es wird intensiver, Stammplatzgarantien sind Geschichte und es soll Neue geben. Es ist der Beginn eines Umbruchs. Von Andreas Friebel

Die Zeit der Zurückhaltung ist in Cottbus vorbei. Und das gleich in mehrerlei Hinsicht. Trainer Claus-Dieter Wollitz schlägt zum Trainingsauftakt neue Töne an in puncto Transfers und Umgang mit der Mannschaft an. Während seine Spieler ein paar freie Tage über Weihnachten genießen durften, verbrachte er die Feiertage vor dem Fernseher. In voller Länge gab er sich die 20 Drittligaspiele seiner Mannschaft - mit der Erkenntnis. "Uns fehlt ein Stück weit Qualität. Unsere Fehler wiederholen sich wie eine Schablone, ein Muster. Egal ob bei Siegen oder Niederlagen." Monatelang hatte Wollitz um Verständnis für die Aufstiegsmannschaft geworben, die Zeit braucht, um sich an die dritte Liga zu gewöhnen. Doch eine klare Entwicklung blieb aus. Konstanz stellte sich nicht ein. Deshalb forciert der Trainer nun einen Umbau des Kaders. Schritt eins: Mindestens zwei gestandene Drittliga-Spieler sollen noch im Winter kommen, trotz knapper Kassen. "Ein Abstieg käme uns aber noch teurer."

Wollitz will mehr auf Eigengewächse setzen

Außerdem soll der Kader auch verkleinert werden. Schon vor der kurzen Weihnachtspause teilte Wollitz einigen Profis mit, dass er nicht mehr mit ihnen plant. "Natürlich werde ich gefragt, warum einige Spieler denn dann überhaupt einen Vertrag bekommen haben, der sich beim Aufstieg in die dritte Liga verlängert? Ich muss aber sagen, es gab keine andere Möglichkeit. Denn so haben wir die Spieler auch motiviert aufzusteigen." Doch um in der dritten Liga zu bestehen, reicht dann allein Motivation nicht mehr aus. Qualität ist gefragt - oder zumindest Entwicklungsfähigkeit. Und da will der Cottbuser Trainer in der Rückrunde noch mehr auf Eigengewächse wie Felix Geisler oder Leon Schneider setzen. Für die Aufstiegshelden wie zum Beispiel Maximilian Zimmer, Kevin Weidlich oder Fabio Viteritti gibt es keine Stammplatzgarantie mehr. "Fußball ist ein brutales Geschäft. Da zählt nur das, was du auch lieferst. Und nicht das, was mal hätte sein können. Wir gewinnen zum Beispiel in Rostock mit Talenten aus unserem Nachwuchs. Die Jungs sind alle zusammen rund 120 Kilometer gelaufen. Bei unseren Niederlagen sind es kaum über 100 Kilometer", so der Cottbuser Trainer.

Wer bleiben will, muss mitziehen

Was zur Folge hat, dass Claus-Dieter Wollitz die Trainingsintensität in den nächsten Wochen noch mal anzieht. Schon vor dem letzten Spiel im alten Jahr in Rostock (2:0), hatte er Veränderungen angekündigt und auch durchgezogen. 2019 wird es noch intensiver. So gibt es unter anderem statt einmal pro Woche Krafttraining jetzt drei Einheiten. Denn nur, wer sich dort quält, quält sich auch für den Klassenerhalt. Bis Ende Januar das erste Heimspiel gegen Wehen ansteht, dürfte beim FC Energie also noch einiges passieren. Wer geht? Wer kommt? Und vor allen Dingen, wie reagiert das Team auf das Ende der Zeit der Zurückhaltung durch Trainer Claus Dieter Wollitz? Denn jedem Spieler ist spätestens zum Trainingsstart ziemlich deutlich gemacht geworden, dass die neuen Maßnahmen nur der Anfang eines größeren personellen Umbruchs sind, der im Sommer ansteht. Denn dann laufen mehr als die Hälfte aller Spielerverträge aus. Wer in der Lausitz bleiben will, muss also mitziehen.

Sendung: Inforadio, 04.01.2019, 17:15 Uhr